Трамп ответил, как поступит, если Путин не завершит войну в Украине

Трамп призывает Путина заключить мирное соглашение, прекратить войну против Украины или столкнуться с большим экономическим давлением.

Если Россия не согласится быстро завершить войну, США введут против нее сильнейшие санкции и тарифы.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

"США введут самые сильные санкции и тарифы против России, если она не согласится завершить войну быстро", — сказал он.

Однако, как отметил президент США, это нежелательное развитие событий.

"Но я не хотел бы делать этого. Я люблю россиян, они отличные люди", — заявил он.

Трамп снова повторил свой тезис, что, будь он президентом в 2022 году, война России против Украины не началась бы. Он добавил, что Украина была целью главы России Владимира Путина все это время, но он не нападал четыре года.

Напомним, президент США Дональд Трамп также сообщил, что будет договариваться с властями Саудовской Аравии о снижении цен на нефть. По его словам, это приведет к немедленному окончанию войны в Украине.

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