США введут санкции против тех людей и компаний, которые помогают России вести войну в Украине

Американские санкции будут действовать против всех, кто помогает России вести войну в Украине.

Об этом сообщила министерка финансов США Джанет Йеллен во время общения с журналистами на саммите "Большой двадцатки".

Под санкции, по информации Джанет Йеллен, попали 14 человек и 28 компаний, включая финансовых посредников.

Более того, министерша не предоставила деталей о том, в каких странах находятся упомянутые физические и юридические лица.

"Это часть наших более широких усилий, чтобы помешать России в войне и закрыть ей доступ к необходимому оборудованию из-за санкций и экспортных ограничений", — сказала Джанет Йеллен.

Министр финансов США также пообещала дальнейшую финансово-экономическую помощь от Соединенных Штатов Украины.

Накануне в США сообщили, что будет с санкциями против РФ после окончания войны в Украине. Их могут оставить в силе даже после окончания войны России против Украины.

В октябре 2022 года Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России.

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