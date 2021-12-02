США ввели новые санкции против Беларуси: в списке – сын Лукашенко

США ввели новые санкции против Беларуси: в списке – сын Лукашенко

В общем ограничения будут применены к 20 белорусским чиновникам и членам их семей.

В четверг, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Беларуси. Ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций, а также под санкциями оказались три самолета.

Об этом сообщили на сайте Минфина США.

В перечне подсанкционных лиц, в частности, находятся:

Дмитрий Лукашенко — средний сын белорусского президента, занимающий должность главы центрального совета "Президентского спортивного клуба" и член Национального олимпийского комитета Беларуси;

— средний сын белорусского президента, занимающий должность главы центрального совета "Президентского спортивного клуба" и член Национального олимпийского комитета Беларуси; Андрей Паршин – начальник Главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси;

– начальник Главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси; Дмитрий Корзюк – заместитель министра внутренних дел;

– заместитель министра внутренних дел; Анатолий Лапо – председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лапо;

– председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лапо; Денис Чемодано в — муж пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой;

в — муж пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой; Дмитрий Басков – экс-глава Федерации хоккея Беларуси, член Совета Республики Национального собрания.

США ввели ограничения по ряду предприятий и организаций, среди которых:

экспортер оружия и военной техники "Белтехэкспорт" ;

; компания по разработке и производству оптико-электронной продукции военного и гражданского назначения "Пеленг" ;

; производитель автоматизированных систем управления и электроники ОАО "Электромеханический завод АГАТ" ;

; калийная компания "Славкалий" ;

; 140-й ремонтный завод , занимающийся ремонтом и модернизацией бронетанковой техники;

, занимающийся ремонтом и модернизацией бронетанковой техники; "ГардСервис" , имеющий разрешение на охранные услуги с применением оружия;

, имеющий разрешение на охранные услуги с применением оружия; грузовая авиакомпания "ТрансАвиаЭкспорт" ;

; "Президентский спортивный клуб" ;

; государственный туроператор "Центркурорт".

Санкции также введены в отношении авиационного транспорта — вертолета Agusta-Westland AW-139, связанного со "Славкалием", и двух Ил-76ТД "ТрансАвиаЭкспорта".

Кроме того, США ввели санкции против госдолга Белоруссии, запретив американским гражданам сделки с "новыми долговыми обязательствами" со сроком погашения свыше 90 дней и выпущенными 2 декабря или позже.

Напомним, в ответ на спровоцированный режимом Александра Лукашенко миграционный кризис Евросоюз расширил санкции против Беларуси.

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