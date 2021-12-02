США ввели новые санкции против Беларуси: в списке – сын Лукашенко

В общем ограничения будут применены к 20 белорусским чиновникам и членам их семей.
В четверг, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Беларуси. Ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций, а также под санкциями оказались три самолета.
Об этом сообщили на сайте Минфина США.
В перечне подсанкционных лиц, в частности, находятся:
- Дмитрий Лукашенко — средний сын белорусского президента, занимающий должность главы центрального совета "Президентского спортивного клуба" и член Национального олимпийского комитета Беларуси;
- Андрей Паршин – начальник Главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси;
- Дмитрий Корзюк – заместитель министра внутренних дел;
- Анатолий Лапо – председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лапо;
- Денис Чемодано в — муж пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой;
- Дмитрий Басков – экс-глава Федерации хоккея Беларуси, член Совета Республики Национального собрания.
США ввели ограничения по ряду предприятий и организаций, среди которых:
- экспортер оружия и военной техники "Белтехэкспорт" ;
- компания по разработке и производству оптико-электронной продукции военного и гражданского назначения "Пеленг" ;
- производитель автоматизированных систем управления и электроники ОАО "Электромеханический завод АГАТ" ;
- калийная компания "Славкалий" ;
- 140-й ремонтный завод, занимающийся ремонтом и модернизацией бронетанковой техники;
- "ГардСервис", имеющий разрешение на охранные услуги с применением оружия;
- грузовая авиакомпания "ТрансАвиаЭкспорт" ;
- "Президентский спортивный клуб" ;
- государственный туроператор "Центркурорт".
Санкции также введены в отношении авиационного транспорта — вертолета Agusta-Westland AW-139, связанного со "Славкалием", и двух Ил-76ТД "ТрансАвиаЭкспорта".
Кроме того, США ввели санкции против госдолга Белоруссии, запретив американским гражданам сделки с "новыми долговыми обязательствами" со сроком погашения свыше 90 дней и выпущенными 2 декабря или позже.
Напомним, в ответ на спровоцированный режимом Александра Лукашенко миграционный кризис Евросоюз расширил санкции против Беларуси.
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