- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 1 мин
США ввели новые санкции против Ирана
В США заявили, что не разрешат Ирану увеличивать доходы от нефти для усиления военного потенциала.
Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана, связанные с нефтяным сектором. Под ограничения попали суда и компании, по данным Вашингтона, привлечены к экспорту иранской нефти.
Об этом сообщает Reuters.
По данным Министерства финансов США, санкции касаются восьми судов, транспортирующих иранскую сырую нефть и нефтепродукты на мировые рынки, а также более 15 компаний в разных странах.
В ведомстве отметили, что часть этих структур связана с инфраструктурой, используемой иранскими военными для экспорта нефти и закупок за рубежом.
Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон не позволит Тегерану увеличивать доходы от нефти для усиления военного потенциала.
В США подчеркнули, что ограничения направлены на блокировку финансовых потоков, которые могут использоваться Ираном для развития оборонной сферы.
Ранее сообщалось, что США и Иран согласовали проект ядерного соглашения и 60-дневного перемирия.
Мы ранее информировали, что американские военные нанесли новые удары по военным объектам в Иране, которые, по оценкам, представляли угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормужском проливе.