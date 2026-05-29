США ввели новые санкции против Ирана

Новые санкции США против Ирана

Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана, связанные с нефтяным сектором. Под ограничения попали суда и компании, по данным Вашингтона, привлечены к экспорту иранской нефти.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Министерства финансов США, санкции касаются восьми судов, транспортирующих иранскую сырую нефть и нефтепродукты на мировые рынки, а также более 15 компаний в разных странах.

В ведомстве отметили, что часть этих структур связана с инфраструктурой, используемой иранскими военными для экспорта нефти и закупок за рубежом.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон не позволит Тегерану увеличивать доходы от нефти для усиления военного потенциала.

В США подчеркнули, что ограничения направлены на блокировку финансовых потоков, которые могут использоваться Ираном для развития оборонной сферы.

Ранее сообщалось, что США и Иран согласовали проект ядерного соглашения и 60-дневного перемирия.

Мы ранее информировали, что американские военные нанесли новые удары по военным объектам в Иране, которые, по оценкам, представляли угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормужском проливе.

