США ввели новые санкции против России
Ограничительные меры введены против лиц и компаний, занимающихся киберпреступной деятельностью.
Министерство финансов США расширило санкционный список против России, добавив в него четырех человек и три компании, связываемые с киберпреступной деятельностью.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В список попали граждане России Сергей Зеленюк, Олег Кучеров и Марина Васанович, а также гражданин Узбекистана Азизжон Мамашоев.
По данным США, Зеленюка подозревают в приобретении и последующей перепродаже по меньшей мере восьми киберинструментов, принадлежавших правительству США. Речь идет о программных средствах, похищенных из американской компании и реализуемых без соответствующего разрешения.
Кроме физических лиц, санкции введены против компаний Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ, зарегистрированных в ОАЭ, а также против российской компании MATRIX LLC.
В ведомстве отмечают, что фигуранты занимаются приобретением, продажей и распространением нераскрытых уязвимостей программного обеспечения — так называемых эксплойтов нулевого дня. Такие инструменты могут использоваться для проведения кибератак, угона данных и создания программ-требителей.
Ограничительные меры введены в соответствии с законом CAATSA, предусматривающим санкции за нарушения в сфере интеллектуальной собственности и деятельность, связанную с киберугрозами.
Ранее сообщалось, что Украина ввела новые санкции против России.
Мы ранее информировали, что в РФ заявили, что санкции блокируют нормальное развитие торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном.