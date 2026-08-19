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США ввели новые санкции против руководства МКС: в Гааге резко отреагировали
Международный уголовный суд заявил, что санкции против его судей и прокуроров угрожают независимости международного правосудия и верховенству права.
Международный уголовный суд (МКС) осудил новые санкции США против представителей Суда и заявил, что такие действия ставят под угрозу международный правопорядок.
Об этом говорится в заявлении МКС, передает Укринформ .
18 августа США ввели санкции против президентки МКС, японской судьи Томоко Акане и старшего юриста обвинения, гражданина Сенегала Абдулая Сее .
В Международном уголовном суде подчеркнули, что преследование судей и прокуроров за исполнение ими профессиональных обязанностей подрывает принцип верховенства права.
В Суде также заявили, что продолжат выполнять свой мандат и поддерживать своих сотрудников и пострадавших от международных преступлений.
Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил введение санкций тем, что Акане и Сэе, по позиции Вашингтона, принимали участие в попытках МКС расследовать или преследовать должностных лиц государств, не соглашавшихся на юрисдикцию Суда.
В частности, конфликт между администрацией президента США Дональда Трампа и МКС обострился из-за производства по Израилю. Суд ранее выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. США не являются участниками Римского устава и не признают юрисдикцию МКС в отношении своих граждан.
Санкции подразумевают замораживание активов подсанкционных лиц в США и фактически ограничивают их доступ к американской финансовой системе.
Ранее США ввели санкции против прокурора МКС, выдавшего ордер на арест Путина.