США ввели новые санкции против руководства МКС: в Гааге резко отреагировали

Международный уголовный суд / © Associated Press

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Международный уголовный суд (МКС) осудил новые санкции США против представителей Суда и заявил, что такие действия ставят под угрозу международный правопорядок.

Об этом говорится в заявлении МКС, передает Укринформ .

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18 августа США ввели санкции против президентки МКС, японской судьи Томоко Акане и старшего юриста обвинения, гражданина Сенегала Абдулая Сее .

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В Международном уголовном суде подчеркнули, что преследование судей и прокуроров за исполнение ими профессиональных обязанностей подрывает принцип верховенства права.

В Суде также заявили, что продолжат выполнять свой мандат и поддерживать своих сотрудников и пострадавших от международных преступлений.

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил введение санкций тем, что Акане и Сэе, по позиции Вашингтона, принимали участие в попытках МКС расследовать или преследовать должностных лиц государств, не соглашавшихся на юрисдикцию Суда.

В частности, конфликт между администрацией президента США Дональда Трампа и МКС обострился из-за производства по Израилю. Суд ранее выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. США не являются участниками Римского устава и не признают юрисдикцию МКС в отношении своих граждан.

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Санкции подразумевают замораживание активов подсанкционных лиц в США и фактически ограничивают их доступ к американской финансовой системе.

Ранее США ввели санкции против прокурора МКС, выдавшего ордер на арест Путина.

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