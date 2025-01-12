США ввели очень мощные санкции против российской нефти: экономист объяснил важность

Соединенные Штаты в новом пакете санкций впервые вводят мощные экономические санкции против двух российских страховых компаний, обеспечивающих передвижение по миру российского "теневого флота".

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал член Экономического дискуссионного клуба экономист Олег Пендзин.

Он заявил, что в настоящее время теневой флот России обеспечивает около 20% от общего объема продаж российской нефти.

"Россия имеет с Индией и Китаем мощные контракты, полностью соответствующие максимальной цене на нефть, которая разрешена россиянам для продажи на внешнем рынке — $60 за баррель. Чтобы не предоставлять им возможности продавать нефть дороже, введены санкции против теневого танкерного флота РФ. Этот теневой флот – металлолом, старые танкеры, которые уже не могут пройти нормальное получение страхового обеспечения классических страховых компаниях. Соответственно, этот металлолом отстаивается в акваториях портов", — прокомментировал Олег Пендзин.

Он рассказал, что в "теневой флот" РФ принимали старые танкеры, которые страховали в российских компаниях, поскольку больше это никто делать не будет. Таким образом, россияне могли отправлять на продажу свою нефть.

"Самая большая проблема этих танкеров – слишком старые, имеют кучу "неизлечимых болезней", которые могут привести к катастрофе, в первую очередь к экологической. Понимаем, что страховой российский бизнес подчинен государству, как и все в России. И в новом санкционном пакете от США впервые вводятся огромные санкционные ограничения на две российские страховые компании, обеспечивающие страхование этих танкеров, — "Ингосстрах" и "Альфа-Страхование". То есть впервые, конкретно в санкционном пакете прописаны страховщики, которые позволяют судну выйти из порта и направляться в международные воды", — отметил экономист.

Он отметил, что это первый важный шаг по влиянию на деятельность российского "теневого флота". На сегодняшний день уже 150 таких танкеров попали под санкции.

"Сразу после американского пакета санкций, который является достаточно серьезным ударом по теневому танкерному флоту РФ, мы услышали позицию крупнейшего порта Китая, полностью прекратившего обслуживать эти танкеры. Великобритания ввела аналогичный пакет санкций. И мы все ждем от европейцев 16-го пакета, который будет приурочен к третьей годовщине начала активной фазы боевых действий", — резюмировал Пендзин.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против двух российских гигантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что США ввели жесткие санкции против российской нефти.

Читайте также: