США ввели санкции из-за отравления Навального: в списке — учреждения, которые занимаются разработкой химического оружия

Под действием американских санкций оказались Институт криминалистики ФСБ (вместе с несколькими его сотрудниками), а также Институт экспериментальной медицины.

В пятницу, 20 августа, Минфин и Госдеп США внесли в список санкций девять физических лиц и несколько организаций из России, которые причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального или к разработкам российской программы химического оружия.

Об этом сообщили на официальном сайте Минфина США.

В сообщении сказано, что санкции вводятся в годовщину отравления Навального вслед за такими же мерами со стороны союзников — Великобритании. "Отравление Навального вызвало шок нарушением международных норм по применению химического оружия и было частью длительной кампании с целью замалчивания голосов инакомыслия в России", — подчеркнули в Минфине США.

В перечень санкций вошли:

Институт криминалистики ФСБ,

Государственный институт экспериментальной медицины,

начальник центра специальных технологий ФСБ Владимир Богданов,

сотрудник ФСБ и токсиколог Станислав Макшаков,

сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев,

сотрудник Института криминалистики ФСБ Алексей Александров,

сотрудник Института криминалистики ФСБ Иван Осипов,

сотрудник ФСБ Владимир Паняев,

начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Алексей Седов.

Кроме того, Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух научных лабораторий Министерства обороны России, которые занимаются развитием возможностей российской химического оружия. В частности, речь идет о 27-ем Научном центре и 33-ем НИИ Минобороны РФ.

Напомним, ранее США предупреждали о подготовке новых санкций против России в связи с отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального.

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