США ввели санкции из-за отравления Навального: в списке — учреждения, которые занимаются разработкой химического оружия

Под действием американских санкций оказались Институт криминалистики ФСБ (вместе с несколькими его сотрудниками), а также Институт экспериментальной медицины.
В пятницу, 20 августа, Минфин и Госдеп США внесли в список санкций девять физических лиц и несколько организаций из России, которые причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального или к разработкам российской программы химического оружия.
Об этом сообщили на официальном сайте Минфина США.
В сообщении сказано, что санкции вводятся в годовщину отравления Навального вслед за такими же мерами со стороны союзников — Великобритании. "Отравление Навального вызвало шок нарушением международных норм по применению химического оружия и было частью длительной кампании с целью замалчивания голосов инакомыслия в России", — подчеркнули в Минфине США.
В перечень санкций вошли:
- Институт криминалистики ФСБ,
- Государственный институт экспериментальной медицины,
- начальник центра специальных технологий ФСБ Владимир Богданов,
- сотрудник ФСБ и токсиколог Станислав Макшаков,
- сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев,
- сотрудник Института криминалистики ФСБ Алексей Александров,
- сотрудник Института криминалистики ФСБ Иван Осипов,
- сотрудник ФСБ Владимир Паняев,
- начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Алексей Седов.
Кроме того, Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух научных лабораторий Министерства обороны России, которые занимаются развитием возможностей российской химического оружия. В частности, речь идет о 27-ем Научном центре и 33-ем НИИ Минобороны РФ.
Напомним, ранее США предупреждали о подготовке новых санкций против России в связи с отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального.