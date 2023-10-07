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США ввели санкции против 42 китайских компаний за помощь оборонпрому России

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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США ввели санкции против 42 китайских компаний за помощь оборонпрому России

Флаги США и Китая / Фото: Associated Press

Также под санкции попали компании из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Соединенные Штаты ввели торговые ограничения против 42 китайских компаний, сотрудничающих с оборонной промышленностью России, включая поставки американского оборудования.

Об этом информирует Reuters.

Сообщается, что китайские компании поставляют в Россию микроэлектронику, используемую Россией для точного наведения в ракетах и беспилотниках против Украины.

Кроме того, в список ограничений попали компании из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

"Сегодняшние дополнения в Перечень организаций дают четкое сообщение: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы узнаем об этом и примем меры", — сказал представитель министерства Мэтью Аксельрод.

Напомним, ранее сообщалось, что три крупнейших китайских нефтегазовых компании внесли в список спонсоров войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Си Цзиньпин призвал Запад отменить санкции против Сирии.

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Дата публикации
Просмотры
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