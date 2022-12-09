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США ввели санкции против международных компаний за торговлю иранской нефтью

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США ввели санкции против международных компаний за торговлю иранской нефтью

Фото: Associated Press

Международную сеть торговли нефтью из Ирана в обход эмбарго возглавлял турецкий бизнесмен Сети Аяна

Минфин США ввел санкции в отношении ряда иностранных компаний, скрыто торговавших иранской нефтью.

Об этом говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами американского Минфина.

Сообщается, что международную сеть торговли нефтью из Ирана в обход эмбарго возглавлял турецкий бизнесмен Ситки Айана.

"Компании Аяна заключали международные контракты с иностранными покупателями на продажу иранской нефти, организовывали поставки нефти и помогали отмывать доходы, скрывая иранское происхождение продукции, а также то, что выгоду от этого получали Корпус стражей исламской революции — Силы Qods", — говорится в сообщении финансов США

Санкции были введены против самого турецкого бизнесмена, а также двух десятков международных компаний.

Сообщается, что Сетки Айана в качестве продавцов иранской нефти указывал свои подставные фирмы, чтобы скрыть происхождение сырья.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай и Турция помогают России обходить международные санкции.

Кроме того, мы ранее информировали, что иранские военные захватили два принадлежащих Греции танкера с нефтью.

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Дата публикации
Просмотры
174
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