США ввели санкции против международных компаний за торговлю иранской нефтью

Международную сеть торговли нефтью из Ирана в обход эмбарго возглавлял турецкий бизнесмен Сети Аяна
Минфин США ввел санкции в отношении ряда иностранных компаний, скрыто торговавших иранской нефтью.
Об этом говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами американского Минфина.
Сообщается, что международную сеть торговли нефтью из Ирана в обход эмбарго возглавлял турецкий бизнесмен Ситки Айана.
"Компании Аяна заключали международные контракты с иностранными покупателями на продажу иранской нефти, организовывали поставки нефти и помогали отмывать доходы, скрывая иранское происхождение продукции, а также то, что выгоду от этого получали Корпус стражей исламской революции — Силы Qods", — говорится в сообщении финансов США
Санкции были введены против самого турецкого бизнесмена, а также двух десятков международных компаний.
Сообщается, что Сетки Айана в качестве продавцов иранской нефти указывал свои подставные фирмы, чтобы скрыть происхождение сырья.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай и Турция помогают России обходить международные санкции.
Кроме того, мы ранее информировали, что иранские военные захватили два принадлежащих Греции танкера с нефтью.
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