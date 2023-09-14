США ввели санкции против помощников российского ВПК: кто есть в списке

Санкционный список компаний и людей, в частности, задействованных в производстве ракет и ударных БПЛА.
США ввели санкции против более 150 компаний и физических лиц, задействованных в поставке американских и других западных технологий и товаров в Россию, в частности, путем обхода санкций. Глава офиса президента Андрей Ермак назвал это очень важным шагом партнеров и предоставил подробности о тех, кто находится в санкционном списке.
Об этом говорилось в сообщении Ермака 14 сентября.
По словам Ермака, под санкции попали компании и люди, помогающие российскому ВПК, задействованные в производстве ракет, ударных БПЛА, а также поставляют электронику и компоненты, без которых процесс производства вооружений был бы невозможен.
Кто из российской бизнес-элиты находится в санкционном списке:
- основатель "Российской медной компании" Игорь Алтушкин,
- председатель совета директоров АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев,
- основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и его сын Джахангир Махмудов.
Российские компании под санкциями:
- "АвтоВАЗ",
- "Москвич",
- "Росавтодор",
- НПО "Сатурн",
- "Синко-Банк",
- 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы,
- Ульяновский патронный завод
- Ростовский институт радиосвязи и другие компании.
Кроме российских компаний под санкциями оказались юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР и другие.
"Например, ограничения введены против финских компаний — Siberica и Luminor, — и их эстонских и французских сотрудников, участвовавших в поставке электронных компонентов российским фирмам — например, камер для беспилотников, литиевых батарей и оптических фильтров", — сообщил Ермак.