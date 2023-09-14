США ввели санкции против помощников российского ВПК: кто есть в списке

Санкционный список компаний и людей, в частности, задействованных в производстве ракет и ударных БПЛА.

США ввели санкции против более 150 компаний и физических лиц, задействованных в поставке американских и других западных технологий и товаров в Россию, в частности, путем обхода санкций. Глава офиса президента Андрей Ермак назвал это очень важным шагом партнеров и предоставил подробности о тех, кто находится в санкционном списке.

Об этом говорилось в сообщении Ермака 14 сентября.

По словам Ермака, под санкции попали компании и люди, помогающие российскому ВПК, задействованные в производстве ракет, ударных БПЛА, а также поставляют электронику и компоненты, без которых процесс производства вооружений был бы невозможен.

Кто из российской бизнес-элиты находится в санкционном списке:

основатель "Российской медной компании" Игорь Алтушкин,

председатель совета директоров АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев,

основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и его сын Джахангир Махмудов.

Российские компании под санкциями:

"АвтоВАЗ",

"Москвич",

"Росавтодор",

НПО "Сатурн",

"Синко-Банк",

61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы,

Ульяновский патронный завод

Ростовский институт радиосвязи и другие компании.

Кроме российских компаний под санкциями оказались юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР и другие.

"Например, ограничения введены против финских компаний — Siberica и Luminor, — и их эстонских и французских сотрудников, участвовавших в поставке электронных компонентов российским фирмам — например, камер для беспилотников, литиевых батарей и оптических фильтров", — сообщил Ермак.