США ввели санкции против поставщиков иранских дронов, которыми Россия атакует Украину

США будут решительно поддерживать народ Украины в борьбе против агрессора, подчеркнули в Минфине.

Министерство финансов США 6 января ввели санкции против поставщиков иранских БПЛА, которые использовались для атаки на гражданские объекты в Украину.

Об этом говорится на сайте фининсового ведомства.

"В результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности физических и юридических лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы и уведомлены в Минфин. Кроме того, блокируются любые принадлежащие организации, прямо или косвенно, 50 или более процентов одного или нескольких заблокированных лиц. Санкции в целом запрещают какие-либо операции лиц из США или в пределах Соединенных Штатов, которые касаются какой-либо собственности или интересов в собственности заблокированных или определенных лиц", - сказано в сообщении.

США ввели финансовые ограничения против таких лиц:

председатель совета директоров QAI Сейед Ходжатолла Горейши, отвечавший за ведение переговоров по соглашению Ирана с Россией о поставках иранских БПЛА;

управляющий директор QAI Гасем Дамавандян, который, вероятно, способствовал поставке БПЛА иранским военным службам в дополнение к подготовке российского персонала;

основной член Совета директоров QAI Хамидреза Шарифи-Техрани, принимавший участие в поставках БПЛА и сопутствующего оборудования иранским военным службам;

члены Совета директоров QAI Реза Хаки, Маджид Реза Ниязи-Ангили и Валли Арланизаде.

"Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы лишить Путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и неспровоцированной войны против Украины. Соединенные Штаты будут действовать быстро против физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы создания БПЛА и баллистических ракет," и будут решительно поддерживать народ Украины", — заявила министр финансов Джанет Л. Еллен.

Напомним, в Белом доме обеспокоены, потому что углубленное сотрудничество России и Ирана может угрожать не только Украине, но и национальной безопасности США.

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