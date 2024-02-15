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США ввели санкции против торговой сети, поставлявшей Ирану американские технологии

США ввели санкции против торговой сети, поставлявшей Ирану американские технологии

Флаг США / Фото: Associated Press

Среди приобретенных Ираном товаров были связаны с безопасностью технологии.

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против закупочной сети, поставлявшей в Иран американские технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

В сообщении указывается, что в "черный список" попали, в частности, два физлица из Ирана и одно физлицо из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Также санкции были введены против компаний в Иране, ОАЭ и Турции, связанных с Центральным банком Ирана.

Американское ведомство сообщает, что закупочная сеть ответственна за содействие экспорту товаров и технологий более 20 компаний Штатов для конечных потребителей в Иране.

Кроме того, среди приобретенных Ираном товаров связаны с информационной безопасностью технологии.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран начинает строительство четвертого ядерного реактора.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран заявил об успешных испытаниях баллистических ракет большой дальности.

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