США ввели санкции против трех компаний из России: какие предприятия попали под ограничения

Решение вступило в силу 29 июля.
США ввели санкции против трех компаний из России в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки.
Об этом сообщает Голос Америки.
Под ограничения попали научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC и любые их дочерние структуры.
Решение вступило в силу 29 июля.
Санкции запрещают заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, помощь им со стороны госструктур, продажа им оружия и выдаче лицензий на приобретение товаров, подпадающих под действие экспортного контроля.
Напомним:
- Крупнейший в истории пакет санкций против белорусского режима ввели в годовщину президентских выборов сразу три страны: Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки. Ограничения касаются спонсоров режима и ключевых предприятий Беларуси — это 23 человека и 21 компания.
- Между тем режим Лукашенко в ответ продолжает пропускать через границу нелегальных мигрантов. Поэтому Польша в очередной раз заявила о рекордном количестве перехваченных беженцев на границе. Латвия собирается объявить на белорусской границе чрезвычайное положение. Литва уже несколько дней категорически отказывается принимать мигрантов.