США ввели санкции против трех компаний из России: какие предприятия попали под ограничения

США ввели санкции против трех компаний из России: какие предприятия попали под ограничения

Решение вступило в силу 29 июля.

США ввели санкции против трех компаний из России в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Под ограничения попали научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC и любые их дочерние структуры.

Решение вступило в силу 29 июля.

Санкции запрещают заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, помощь им со стороны госструктур, продажа им оружия и выдаче лицензий на приобретение товаров, подпадающих под действие экспортного контроля.

Напомним:

Крупнейший в истории пакет санкций против белорусского режима ввели в годовщину президентских выборов сразу три страны: Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки. Ограничения касаются спонсоров режима и ключевых предприятий Беларуси — это 23 человека и 21 компания.

ввели в годовщину президентских выборов сразу три страны: Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки. Ограничения касаются спонсоров режима и ключевых предприятий Беларуси — это 23 человека и 21 компания. Между тем режим Лукашенко в ответ продолжает пропускать через границу нелегальных мигрантов. Поэтому Польша в очередной раз заявила о рекордном количестве перехваченных беженцев на границе. Латвия собирается объявить на белорусской границе чрезвычайное положение. Литва уже несколько дней категорически отказывается принимать мигрантов.

Новости мира: против белорусского режима ввели крупнейший в истории пакет санкций

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