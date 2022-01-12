США ввели санкции в отношении россиян из-за недавних запусков ракет в КНДР

Их считают ответственными за закупку товаров для программы вооружения Северной Кореи.

В среду, 12 января, в Министерстве финансов США ввели санкции в отношении семи физических лиц и одной российской организации из-за запуска баллистических ракет с территории КНДР.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Санкции введены, в частности, в отношении гражданина России Романа Алара и российской фирмы “Парсек”. Кроме россиян, под американские санкции попали также четверо граждан Китая и двое граждан Северной Кореи.

Также читайте На карте Google Maps заметили тайный "концлагерь" КНДР

Они считаются ответственными за закупку товаров из России и Китая для программ вооружения Северной Кореи. В частности, россияне совместно с представителем Института естественных наук Северной Кореи (SANS), находившимся во Владивостоке, занимались закупкой телекоммуникационного оборудования.

По словам заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона, последние запуски северокорейских ракет стали "дополнительным доказательством того, что Северная Корея продолжает продвигать запрещенные программы, несмотря на призывы международного сообщества к дипломатии и денуклеаризации".

Напомним, что запущенная 11 января военными КНДР ракета прошла более 700 км (435 миль), поднявшись на максимальную высоту 60 км, со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука (12 348 км/ч). Это может свидетельствовать, что в КНДР овладели технологиями для создания высокотехнологичного оружия, которым являются гиперзвуковые ракеты.

Читайте также: