США ввели санкции против китайских компаний за покупку иранской нефти — CNN
Решение было объявлено за несколько дней до запланированного визита Дональда Трампа в Китай.
Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против 12 компаний и физических лиц, которых Вашингтон обвиняет в содействии продаже и транспортировке иранской нефти в Китай.
Об этом сообщает CNN.
Решение было объявлено за несколько дней до запланированной встречи Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская сторона и дальше будет работать над тем, чтобы «отрезать иранский режим от финансовых сетей», которые, по словам Вашингтона, используются для поддержки террористической деятельности и дестабилизации мировой экономики.
В США считают, что вопрос поддержки Ирана со стороны Китая может стать одним из ключевых в ходе предстоящих переговоров Трампа и Си Цзиньпина.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином планирует обсудить продажу американского оружия Тайваню.
Мы ранее информировали, что в Министерстве иностранных дел Китая сообщили о запланированном государственном визите президента США Дональда Трампа в КНР.