Флаги США и Китая / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против 12 компаний и физических лиц, которых Вашингтон обвиняет в содействии продаже и транспортировке иранской нефти в Китай.

Об этом сообщает CNN.

Решение было объявлено за несколько дней до запланированной встречи Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская сторона и дальше будет работать над тем, чтобы «отрезать иранский режим от финансовых сетей», которые, по словам Вашингтона, используются для поддержки террористической деятельности и дестабилизации мировой экономики.

В США считают, что вопрос поддержки Ирана со стороны Китая может стать одним из ключевых в ходе предстоящих переговоров Трампа и Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином планирует обсудить продажу американского оружия Тайваню.

Мы ранее информировали, что в Министерстве иностранных дел Китая сообщили о запланированном государственном визите президента США Дональда Трампа в КНР.

