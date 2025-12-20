США ввели санкции против родственников и соратников Мадуро

Николас Мадуро / © Associated Press

Министерство финансов США ввело санкции против семьи и соратников диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из-за их причастности к коррупции и наркоторговле.

В Минфине США сообщили, что под ограничения попали семь человек, связанных с Мадуро и его женой.

Среди них родственники Карлоса Эрика Мальпика Флореса, племянника жены диктатора, которого США обвиняют в причастности к коррупционной схеме в государственной нефтяной компании.

Под санкции попали мать Флореса, сестра жены Мадуро, его отец, сестра, жена и дочь.

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил его в «поддержке преступного наркогосударства Николаса Мадуро».

«Мы не позволим Венесуэле продолжать заполнять нашу страну смертельными наркотиками.

Мадуро и его преступные подельники угрожают миру и стабильности в нашем полушарии», — добавил Бессент.

Ранее сообщалось, что скандальный пропагандист Такер Карлсон заявил о планах президента США Дональда Трампа объявить войну против Венесуэлы.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил о введении полной и тотальной блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу или выходящих из ее портов.