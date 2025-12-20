- Дата публикации
США ввели санкции против родственников и соратников Мадуро
Вашингтон обвиняет его в «поддержке преступного наркогосударства Николаса Мадуро».
Министерство финансов США ввело санкции против семьи и соратников диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из-за их причастности к коррупции и наркоторговле.
В Минфине США сообщили, что под ограничения попали семь человек, связанных с Мадуро и его женой.
Среди них родственники Карлоса Эрика Мальпика Флореса, племянника жены диктатора, которого США обвиняют в причастности к коррупционной схеме в государственной нефтяной компании.
Под санкции попали мать Флореса, сестра жены Мадуро, его отец, сестра, жена и дочь.
Министр финансов США Скотт Бессент обвинил его в «поддержке преступного наркогосударства Николаса Мадуро».
«Мы не позволим Венесуэле продолжать заполнять нашу страну смертельными наркотиками.
Мадуро и его преступные подельники угрожают миру и стабильности в нашем полушарии», — добавил Бессент.
Ранее сообщалось, что скандальный пропагандист Такер Карлсон заявил о планах президента США Дональда Трампа объявить войну против Венесуэлы.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил о введении полной и тотальной блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу или выходящих из ее портов.