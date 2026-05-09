США ввели санкции против ряда компаний за помощь Ирану производить «шахеды»
Ограничения коснулись структур в Китае и Таиланде.
Министерство финансов США в пятницу объявило о санкциях против 10 физических и юридических лиц, которые помогали иранским военным получать оружие и сырье для производства дронов типа «Шахед».
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, санкции затронули ряд компаний и лиц, связанных с Китаем и Бангкоком.
Решение Вашингтона было принято за несколько дней до запланированного визита президента США Дональда Трампа в Китай, где он должен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.
Кроме того, новые ограничения вводятся на фоне безрезультатных попыток достичь договоренностей по прекращению войны с Ираном.
В Министерстве финансов США заявили, что Вашингтон и дальше готов применять экономическое давление против военно-промышленного комплекса Ирана.
В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для того, чтобы Тегеран не смог восстановить свои производственные возможности и усиливать влияние за пределами страны.
Также Минфин США заявил о готовности вводить ограничения против любых иностранных компаний, поддерживающих незаконную торговлю Ирана, в том числе авиаперевозчиков.
Кроме того, Вашингтон не исключает введения вторичных санкций против финансовых учреждений, сотрудничающих с Ираном.
Речь идет, в частности, о структурах, связанных с независимыми китайскими нефтеперерабатывающими заводами.
«Под решительным руководством президента Трампа мы продолжим действовать с целью обеспечения безопасности Америки и будем преследовать иностранных физических и юридических лиц, снабжающих иранское военное оружие для использования против американских войск», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Ранее сообщалось, что Россия могла предложить Ирану беспилотники, защищенные от средств радиоэлектронной борьбы, а также обучение операторов для использования дронов против американских военных.
Мы ранее информировали, что китайские компании продолжают поставлять компоненты для дронов России и Ирана, несмотря на санкции США.