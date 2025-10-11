- Дата публикации
США вводят 100% тариф на китайские товары — Трамп
Новые пошлины будут введены дополнительно к уже существующим.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут 100-процентный тариф на китайские товары из-за «агрессивной позиции Пекина в торговых вопросах».
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
«Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, прислав всему миру чрезвычайно враждебное письмо. В нем говорится, что с 1 ноября 2025 года Пекин введет масштабный экспортный контроль почти на все производимые товары, а также на некоторые, которые даже не производит», — отметил Трамп.
Он подчеркнул, что этот шаг касается всех стран без исключения и, вероятно, был заранее спланирован китайским руководством.
«Это совершенно неслыханное в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими государствами», — подчеркнул президент США.
В ответ на такие действия Пекина Вашингтон введет новые экономические меры.
«Исходя из того, что Китай занял эту беспрецедентную позицию, с 1 ноября 2025 года (или раньше в зависимости от дальнейших действий Китая) Соединенные Штаты Америки введут 100-процентный тариф на китайские товары — поверх любого тарифа, который они платят сейчас. В тот же день мы также введем экспортный контроль на все важное программное обеспечение», — подытожил Трамп.
Отметим, что в четверг, 9 октября Пекин расширил масштабные ограничения на экспорт редкоземельных элементов. Китайские власти увеличили перечень минералов, подлежащих государственному контролю, а также усилили надзор за технологиями их производства и использования за пределами страны — прежде всего в военной сфере и для полупроводниковых нужд.
