Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут 100-процентный тариф на китайские товары из-за «агрессивной позиции Пекина в торговых вопросах».

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, прислав всему миру чрезвычайно враждебное письмо. В нем говорится, что с 1 ноября 2025 года Пекин введет масштабный экспортный контроль почти на все производимые товары, а также на некоторые, которые даже не производит», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что этот шаг касается всех стран без исключения и, вероятно, был заранее спланирован китайским руководством.

«Это совершенно неслыханное в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими государствами», — подчеркнул президент США.

В ответ на такие действия Пекина Вашингтон введет новые экономические меры.

«Исходя из того, что Китай занял эту беспрецедентную позицию, с 1 ноября 2025 года (или раньше в зависимости от дальнейших действий Китая) Соединенные Штаты Америки введут 100-процентный тариф на китайские товары — поверх любого тарифа, который они платят сейчас. В тот же день мы также введем экспортный контроль на все важное программное обеспечение», — подытожил Трамп.

Отметим, что в четверг, 9 октября Пекин расширил масштабные ограничения на экспорт редкоземельных элементов. Китайские власти увеличили перечень минералов, подлежащих государственному контролю, а также усилили надзор за технологиями их производства и использования за пределами страны — прежде всего в военной сфере и для полупроводниковых нужд.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп больше не видит смысла во встрече с главой КНР Си Цзиньпином.

Мы ранее информировали, что Украинская служба внешней разведки зафиксировала факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине.