Мир
128
1 мин

США вводят 25% пошлины для торговых партнеров Ирана — Трамп

Решение предусматривает введение 25-процентных пошлин на любую коммерческую деятельность из США.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки объявили о жестких торговых ограничениях против стран, ведущих бизнес с Ираном.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, новые пошлины будут касаться всех государств без исключения, поддерживающих экономические связи с Исламской Республикой Иран.

«Начиная с этого момента, любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на любые и все виды коммерческой деятельности, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки», — заявил глава Белого дома.

Дональд Трамп также подчеркнул, что принятое решение окончательно и не предусматривает никаких исключений или пересмотра в будущем.

Ранее сообщалось, что республиканец Линдси Грэм выступил с резким заявлением о событиях в Иране, призвав президента США Дональда Трампа к максимально жестким действиям против действующего руководства страны.

Мы ранее информировали, что во время протестов, охвативших Иран и продолжающихся уже вторую неделю, погибли более 500 человек, еще более 10 тысяч человек оказались под стражей.

