Соединенные Штаты Америки объявили о жестких торговых ограничениях против стран, ведущих бизнес с Ираном.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, новые пошлины будут касаться всех государств без исключения, поддерживающих экономические связи с Исламской Республикой Иран.

«Начиная с этого момента, любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на любые и все виды коммерческой деятельности, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки», — заявил глава Белого дома.

Дональд Трамп также подчеркнул, что принятое решение окончательно и не предусматривает никаких исключений или пересмотра в будущем.

