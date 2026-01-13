- Дата публикации
США вводят 25% пошлины для торговых партнеров Ирана — Трамп
Решение предусматривает введение 25-процентных пошлин на любую коммерческую деятельность из США.
Соединенные Штаты Америки объявили о жестких торговых ограничениях против стран, ведущих бизнес с Ираном.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По его словам, новые пошлины будут касаться всех государств без исключения, поддерживающих экономические связи с Исламской Республикой Иран.
«Начиная с этого момента, любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на любые и все виды коммерческой деятельности, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки», — заявил глава Белого дома.
Дональд Трамп также подчеркнул, что принятое решение окончательно и не предусматривает никаких исключений или пересмотра в будущем.
Ранее сообщалось, что республиканец Линдси Грэм выступил с резким заявлением о событиях в Иране, призвав президента США Дональда Трампа к максимально жестким действиям против действующего руководства страны.
Мы ранее информировали, что во время протестов, охвативших Иран и продолжающихся уже вторую неделю, погибли более 500 человек, еще более 10 тысяч человек оказались под стражей.