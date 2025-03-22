США вводят новую оборонную стратегию, о которой немногие знают — CNN

Предугадать будущие расходы на это оружие практически невозможно, хотя для строительства и поддержки, вероятно, понадобятся миллиарды долларов.

Военные США приступили к разработке системы обороны "Золотой купол", способной защитить страну от дальнобойных ракет. Белый дом заявил, что для достижения этой цели не будет жалеть финансирование, ведь это один из главных приоритетов Пентагона Дональда Трампа.

Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией телеканала CNN.

"Золотой купол" — это попытка администрации Трампа дать новое название непонятным планам по созданию системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу", — рассказали они.

Несмотря на сокращение бюджетов Пентагона, администрация Трампа приказала военным подготовить финансирование для системы «Золотой купол» в оценках на 2026–2030 годы, хотя сама система пока не определена.

"Golden Dome на данный момент – это лишь концепция", – рассказал один из источников, добавив, что хотя в разработке есть технологии, которые могут быть применены к системе в будущем, обсуждения проекта сейчас ограничены только идеей.

Источник отметил, что прогнозировать будущие расходы почти невозможно, хотя для строительства и содержания проекта, вероятно, понадобятся миллиарды долларов. Трамп неоднократно подчеркивал важность создания аналогичной системы ПРО как израильский Iron Dome, но эти системы отличаются друг от друга на порядки величин. С практической точки зрения это больше похоже на сравнение яблок с авианосцами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке американского аналога израильской системы противоракетной обороны "Железный купол"

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