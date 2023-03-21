США выделили очередной пакет военной помощи: это подготовка к контрнаступлению — Мусиенко

В новом пакете – дополнительные боеприпасы для Himars, гаубицы и БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое вооружение и речные катера. В Пентагоне отметили, что США и дальше продолжают сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить Украину всем необходимым на поле боя. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил за оказанную помощь.

В эфире канала "Мы — Украина" в рамках телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, как он оценивает новый пакет помощи.

По его словам, это достаточно важный пакет, потому что он касается наших оперативных потребностей, которые есть на фронте. Сейчас идут интенсивные боевые действия на Востоке и для того, чтобы сдерживать атаки противника, нужны и ракеты для Himars, и снаряды, и мины, гранаты, гранатометы, противотанковое оружие и т.д. Все это в этом пакете. На том этапе, на котором сейчас находятся боевые действия, нужно противника сдерживать, наносить ему как можно больший вред, уничтожать как можно больше сил, техники и средств, чтобы готовиться к следующему этапу — контрнаступательному.

"Поэтому мне кажется, что этот объем помощи отвечает текущим потребностям в отношении сдерживания противника. Мы знаем, что есть пакеты пособий, касающиеся подготовки к контрнаступлению — это обучение наших подразделений за рубежом, формирование техники, подготовка и т.д. В текущем пакете есть речные катера. Во-первых, надо понимать, что река продолжает играть определенную роль. Наш враг в начале полномасштабного вторжения пытался применять катера. Об этом меньше говорят, но кроме вертолетов, двигавшихся с севера на юг к украинской столице, к Киевскому морю, были и катера. Просто их отбили и они развернулись и вернулись. Им не дали пройти. То есть и наш враг их использует. Мы так же формируем речную флотилию, которая должна осуществлять патрулирование реки Днепр. Потому что у нас есть фактически линия фронта, которая проходит по Днепру, например, Никополь и Энергодар, Херсон", — отметил Мусиенко.

То есть нам нужно патрулировать и противодействовать использованию реки катерами противника для того, чтобы перемещать свои диверсионно-разведывательные группы, чтобы иметь возможность перебрасывать наши подразделения спецназовцев и способы доставить их и оружие для того, чтобы они имели возможность проводить разведку и диверсионные мероприятия на оккупированных территориях. По словам Мусиенко, это уже работает.

"Мы видели неоднократные случаи, когда, например, в Херсонской области заходят наши группы спецназовцев и разведки других подразделений сил специальных операций уничтожают некоторые объекты противника, силы и средства и возвращаются назад. Это происходило на островах и непосредственно на Левобережье", — добавил он.

Напомним, Евросоюз согласовал общий план, чтобы ускорить поставки снарядов для Украины. О важных оборонных решениях международного сообщества, направленных на помощь Украине, рассказал президент Владимир Зеленский.

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