США выделили помощь для восстановления теплоинфраструктуры Украины на $55 млн

Помощь включает более 1600 генераторов, системы очистки воды и другое оборудование, необходимое для обогрева.

Правительство США выделило 55 млн дол. на ремонт и поддержание работы инфраструктуры теплоснабжения в Украине, а также дополнительную помощь для разминирования освобожденных территорий.

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на брифинге 1 ноября.

"Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о новом пакете в размере 55 миллионов долларов, чтобы помочь Украине отремонтировать и поддержать работу инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины, охватывающей до семи миллионов украинцев", – сказал Прайс.

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Помощь USAID включает более 1600 генераторов, системы очистки воды и другое оборудование, необходимое для обогрева.

"За последние 36 часов Россия выпустила почти 100 ракет по объектам водо- и энергоснабжения в Украине. Со снижением температуры эти российские атаки, преследующие цель увеличения страданий простых людей, особенно отвратительны", — подчеркнул представитель Госдепа.

Он также сообщил, что Госдепартамент выделил 47,6 млн дол. компании в Калифорнии для предоставления срочной гуманитарной помощи по разминированию украинских территорий.

Напомним, Еврокомиссия 1 ноября приняла решение о выделении Украине 25,5 млн евро на поддержку энергосистемы. Кроме того, ЕС предоставит энергооборудование.

В этот же день в Еврокомиссии также сообщили, что страны ЕС готовы поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных атак со стороны России.

Президент Франции Эммануэль Макрон также пообещал поддержку в подготовке Украины к зиме в условиях постоянных атак РФ по энергетической инфраструктуре. Он пообещал помочь, чтобы к такой помощи присоединились и другие страны.

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