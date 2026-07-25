США выдвинули Украине условие для ведения войны в Черном море — WSJ

Танкер «теневого флота» РФ / © из соцсетей

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Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Украину о необходимости избегать атак на нероссийские суда в Чёрном море после того, как в результате украинских ударов вблизи российского Новороссийска был поражён танкер, зафрахтованный американской нефтяной компанией Chevron.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным WSJ, в начале этой недели генеральный директор Chevron Майк Вирт провел переговоры с представителями администрации Трампа по вопросу защиты операций компании в Казахстане после атак Сил обороны Украины на четыре танкера вблизи Новороссийска. Один из этих кораблей, по информации издания, был зафрахтован американской компанией.

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Новороссийск является одним из ключевых центров экспорта российской нефти и конечной точкой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который транспортирует нефть из Казахстана к Черному морю.

Chevron владеет 15% акций Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с крупных месторождений Казахстана через территорию России к Черному морю. Трубопровод обеспечивает около 2% мировых суточных поставок нефти.

После атак украинских беспилотников поставки сырой нефти по этому маршруту были ограничены, что вынудило Казахстан сократить добычу.

По словам собеседников WSJ, после встреч представителей нефтяной отрасли США с чиновниками администрации Трампа Вашингтон дал Киеву понять, что нанесение ударов по судам, не связанным с Россией, недопустимо.

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«Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергоресурсов казахстанского происхождения на европейские рынки, который служит альтернативой российским энергоресурсам», — заявил американский чиновник.

WSJ отмечает, что в последние годы Chevron инвестировал десятки миллиардов долларов в развитие своих проектов в Казахстане. Американская компания владеет 50-процентной долей в крупнейшем из казахстанских месторождений — Тенгизе, которое обеспечивает около 12% мировой добычи Chevron.

Хотя трубопровод и нефтяные месторождения не пострадали, длительное сокращение экспорта может негативно повлиять на доходы Chevron в этом регионе.

По данным издания, администрация Трампа заинтересована в поддержании стабильных поставок нефти через КТК, поскольку сокращение поставок из других регионов, в частности с Ближнего Востока, привело к росту мировых цен на нефть, которые недавно превышали 100 долларов за баррель.

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Напомним, Россия официально предупредила судоходные компании об опасности судоходства в своей исключительной экономической зоне в Чёрном море в связи с активизацией атак Украины на суда, связанные с РФ.

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