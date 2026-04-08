- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 711
- Время на прочтение
- 1 мин
США выходят из НАТО? : спикер Белого дома шокировала заявлением о причине визита Рютте
В Белом доме подтвердили, что Трамп и Рютте обсудят возможный выход США из НАТО.
Президент США Дональд Трамп обсудит с генсеком НАТО Марком Рютте возможный выход США из Альянса.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент уже затрагивал эту тему, и, думаю, он обсудит ее через несколько часов с генсеком Рютте. Возможно, после этой встречи, которая состоится позже сегодня, вы услышите комментарии непосредственно от президента (Дональда Трампа — Ред.)», — заявила спикер Белого дома.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет лишить страны НАТО права на защиту по 5-й статье.
По информации Politico, Трамп окончательно поссорился с союзниками по НАТО из-за Ирана.