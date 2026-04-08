США выходят из НАТО? : спикер Белого дома шокировала заявлением о причине визита Рютте

© Associated Press

Президент США Дональд Трамп обсудит с генсеком НАТО Марком Рютте возможный выход США из Альянса.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент уже затрагивал эту тему, и, думаю, он обсудит ее через несколько часов с генсеком Рютте. Возможно, после этой встречи, которая состоится позже сегодня, вы услышите комментарии непосредственно от президента (Дональда Трампа — Ред.)», — заявила спикер Белого дома.

Дата публикации 14:18, 02.04.26

Ранее сообщалось, что Трамп хочет лишить страны НАТО права на защиту по 5-й статье.

По информации Politico, Трамп окончательно поссорился с союзниками по НАТО из-за Ирана.