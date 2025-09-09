США выходят из соглашений о борьбе с дезинформацией России и Китая

Флаг США / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты отказались от совместной программы со странами Европы, которая предусматривала противодействие русской, китайской и иранской дезинформации.

Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, на прошлой неделе государства Европы получили уведомление Государственного департамента США о разрыве меморандумов о взаимопонимании. Эти документы были подписаны в 2023 г. при администрации тогдашнего президента Джо Байдена и предусматривали координацию в выявлении и разоблачении вредной информации со стороны враждебных государств.

Реклама

Меморандумы стали частью инициативы Глобального центра взаимодействия (GEC) — агентства Госдепартамента, занимавшегося борьбой с иностранной дезинформацией и пропагандой террористических группировок.

Бывший руководитель GEC Джеймс Рубин подверг критике решение Вашингтона.

«Это односторонний акт разоружения в информационной войне с Россией и Китаем», — подчеркнул он.

По словам Рубина, информационная война является неотъемлемой реальностью современности, а развитие искусственного интеллекта только усугубляет риски в этой сфере.

Реклама

Он также напомнил, что за прошедший год около 22 стран Европы и Африки присоединились к соглашениям с США. Инициатива администрации Байдена была направлена на создание общего видения угроз и формирование согласованного ответа на манипуляции со стороны иностранных государств.

Ранее сообщалось, что США ужесточили ограничения для получения неиммиграционных виз украинцами.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что президент США Дональд Трамп не обращался в Венгрию с требованием прекратить закупку российской нефти.