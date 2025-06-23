США выпустили «глобальное предупреждение» из-за угрозы после ударов по Ирану

Госдеп США

Реклама

Государственный департамент США обнародовал «глобальное предупреждение», в котором призвал американских граждан к повышенной осторожности во время пребывания за границей.

Об этом говорится в сообщении Госдепа на сайте ведомства.

Причиной стали американские удары по иранским ядерным объектам и дальнейшие угрозы со стороны Ирана.

Реклама

«Конфликт между Израилем и Ираном привел к перебоям в путешествиях и периодическому закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Есть вероятность демонстраций, направленных против граждан и интересов США за рубежом. Государственный департамент советует гражданам США по всему миру проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подобные глобальные оговорки достаточно редки. В последний раз Госдеп выдавал подобное предупреждение в октябре 2023 года после нападения группировки ХАМАС на Израиль с территории Сектора Газы.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном .

Мы ранее информировали, что в Кремле истерически отреагировали на ночной удар. по ядерным объектам Ирана .

Реклама