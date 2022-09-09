США выступают за реформу Совбеза ООН из-за агрессии и злоупотреблений России

Соединенные Штаты выступают за реформу Совета Безопасности ООН, в частности, по использованию ее членами права вето.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, информирует "Европейская правда".

Она подчеркнула, что постоянный член Совета Безопасности ООН — Россия — нанесла удар по самой основе устава Организации.

"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире", — отметила Томас-Гринфилд.

По ее словам, США усилят усилия по реформе Совета Безопасности. Речь идет и об изменении правил произнесения вето, согласно которым постоянные члены должны объяснять их Генеральной Ассамблее.

"Совет Безопасности также должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. Вместо этого мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", — добавила постпред США.

Томас-Гринфилд также анонсировала консультации с участием президента США Джо Байдена, государственного секретаря Энтони Блинкена "о критических вопросах о реформе Совбеза и других органов ООН".

Напомним, что Совбез ООН входит пять постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.

Ранее США предупредили, что если Россия купит оружие у КНДР, то нарушит резолюцию Совета Безопасности ООН.

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