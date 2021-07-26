США выведут свои войска из Ирака: боевая миссия завершена

До конца 2021 года Ирак должны покинуть 2500 американских военных.

В понедельник, 26 июля, будет подписано соглашение о выводе войск США из Ирака.

Как передает АР, об этом заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Совместное заявление о выводе американских войск, находящихся в Ираке уже 18 лет, планируют сегодня подписать президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Хадими, который находится в Вашингтоне. Согласно достигнутым договоренностям, будет объявлено, что боевую миссию будет завершено до конца 2021 года.

Всего в Ираке находится 2500 американских военных, которые должны покинуть страну.

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Дальнейшее присутствие США будет направлено только на обучение и поддержку сил безопасности Ирака, которые до сих пор противодействуют попыткам дестабилизации подразделениями "Исламского государства".

В Ираке объявили о победе над боевиками "Исламского государства" еще в 2017 году. Однако, террористы до сих пор продолжают свои атаки, как показал недавний теракт на рынке в пригороде Багдада, когда погибло не менее 30 человек.

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