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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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США выведут все войска из Ирака: названа окончательная дата

Это может означать завершение американского военного присутствия в стране, которое началось после вторжения Саддама Хусейна в 2003 году.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Войска США

Войска США / © eucom.mil

Армия США намерена до 30 сентября вывести из Ирака все свои войска.

Об этом сообщает ABC News.

Как отмечает издание, в 2024 году Вашингтон и Багдад договорились постепенно свернуть менее масштабные операции под руководством США, направленные против группировки Исламское государство.

В 2025 г. американские военные покинули базы в большинстве районов Ирака, однако продолжили находиться в полуавтономном курдском регионе на севере страны. В то же время с 28 февраля, когда США и Израиль начали войну против Ирана, американские объекты в этом регионе регулярно подвергались атакам.

В среду, 12 августа, премьер-министр Ирака Али аль-Заиди встретился с адмиралом Брэдом Купером, возглавляющим Центральное командование США.

После встречи аль-Заиди заявил, что 30 сентября станет окончательной датой завершения военной миссии Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ в Ираке и полному выводу ее войск.

«30 сентября является окончательной и безвозвратной датой завершения военной миссии Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ в Ираке и завершения вывода ее войск», — сказал он.

Один из представителей американской стороны подтвердил ABC News, что США рассчитывают завершить вывод войск к 30 сентября. В то же время он не уточнил, сколько американских военнослужащих остается в Ираке и куда их планируют передислоцировать.

Представитель США подчеркнул, что по завершении американской миссии основная нагрузка в борьбе с террористическими группировками в стране перейдет к иракским силам безопасности.

«США, Ирак и партнеры по коалиции добились огромного успеха в разгроме ИГИЛ, и теперь иракские силы безопасности, включая пешмерга и другие силы безопасности Курдского региона Ирака, будут руководить борьбой с террористами в Ираке», — сказал представитель США.

В свою очередь двое иракских курдских чиновников сообщили, что вывод американских военных и техники из Эрбиля начался около трех недель назад.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США в столице Ирака Багдаде попали под многочисленные атаки беспилотников.

Мы ранее информировали, что Министерство внутренних дел Ирака объявило о начале масштабной операции по поиску похищенной журналистки.

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