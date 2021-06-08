США вывели более половины своих войск из Афганистана и передали в распоряжение 6 баз

Почти 13 тысяч единиц военного имущества было передано управлению тылового обеспечения Министерства обороны США для уничтожения.

Вывод войск США из Афганистана завершен на более чем 50%.

Об этом во вторник, 8 июня, сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"США также официально передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть баз. По оценкам CENTCOM, процесс вывода завершен более чем на 50%", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с момента принятия решения о выводе войск из Афганистана для вывоза грузов было совершено более 50 авиарейсов.

Как сообщалось, в середине апреля Джо Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. Президент США отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и по полной координации с союзниками.

Напомним, что 29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и талибы подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Потом переговоры зашли в тупик.

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