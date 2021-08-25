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США выводят из Афганистана военных, обеспечивающих эвакуацию

США выводят из Афганистана военных, обеспечивающих эвакуацию

Associated Press

Полностью уйти из страны они должны до 31 августа.

Афганистан начали покидать военные, обеспечивающих проведение эвакуации аэропорта Кабула, который остался единственным местом, откуда афганцы и иностранцы могут покинуть страну. Эвакуацию проводят военные транспортники, коммерческие рейсы приостановлены.

Об этом во вторник, 24 августа, со ссылкой на американских чиновников, сообщил телеканал Foх.

В то же время чиновники американской администрации отметили, что у тех американцев, которые хотят покинуть Афганистан, все еще есть время вылететь из страны.

Кроме того, США решили пускать в аэропорт только американских граждан, имеющих вид на жительство в США, и граждан стран НАТО, проинформировал CNN.

Напомним:

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