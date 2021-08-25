США выводят из Афганистана военных, обеспечивающих эвакуацию

Полностью уйти из страны они должны до 31 августа.
Афганистан начали покидать военные, обеспечивающих проведение эвакуации аэропорта Кабула, который остался единственным местом, откуда афганцы и иностранцы могут покинуть страну. Эвакуацию проводят военные транспортники, коммерческие рейсы приостановлены.
Об этом во вторник, 24 августа, со ссылкой на американских чиновников, сообщил телеканал Foх.
В то же время чиновники американской администрации отметили, что у тех американцев, которые хотят покинуть Афганистан, все еще есть время вылететь из страны.
Кроме того, США решили пускать в аэропорт только американских граждан, имеющих вид на жительство в США, и граждан стран НАТО, проинформировал CNN.
Напомним:
- Во время виртуальной встречи лидеров Большой семерки (G7), на которой была обсуждена ситуация в Афганистане, президент США Джо Байден не исключил возможности продолжения военной миссии в стране после 31 августа.
- Страны Большой Семерки требуют от "Талибана" разрешить эвакуацию людей после 31 августа. Впрочем, исламистское движение хочет, чтобы все иностранные эвакуационные рейсы завершились до этой даты. Талибы запрещают афганцам приближаться к аэропорту Кабула.