США выводят силы из города-хаба помощи Украине в Польше: что говорит Варшава

Американские военные / © Associated Press

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Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о запланированном перемещении американского военного оборудования и персонала из Ясенки в Польше на другие объекты в пределах страны. Заметим, что в Ясенке находится ключевой хаб помощи Украине.

Об этом свидетельствует заявление командования Сухопутных войск США в Европе и Африке на официальном сайте.

Это перемещение военной техники и персонала — часть более широкой стратегии оптимизации операций вооруженных сил США для улучшения поддержки союзников, партнеров и повышения эффективности.

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Решение о перемещении войск и техники было принято в результате оценки и планирования на протяжении месяцев, проведенных в тесной координации с польской стороной и союзниками по НАТО.

«Важная работа по оказанию военной помощи Украине через Ясенку продолжится под руководством Польши и НАТО при поддержке оптимизированного присутствия войск США. Польша и ее союзники сохранят мощную инфраструктуру защиты вокруг этого критически важного объекта», — отметили в командовании Сухопутных войск США.

«После трех лет в Ясенке мы получаем возможность оптимизировать свое присутствие и сэкономить американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов ежегодно», — прокомментировал решение генерал Кристофер Донахью, командующий Сухопутными войсками США в Европе и Африке.

В заявлении также напоминается, что в 2022 году силы США временно разместились в Ясенке после полномасштабного вторжения России в Украину. Этот объект не является постоянной польской военной базой, однако в течение трех лет его использовали военные США, НАТО и партнерских стран.

Заявление Польши о выводе сил США из Ясенки

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что размещенные в стране подразделения вооруженных сил США не будут выводиться с ее территории.

«В соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясенке меняется. Прежние задачи американских войск в Ясенке переходят к их союзникам. Войска США остаются в Польше, но в других местах. Сейчас в миссии в Ясенке задействованы преимущественно норвежские, немецкие, британские и польские войска, а также другие союзники», — написал Косиняк-Камыш в соцсети Х.

Он добавил, что НАТО в рамках миссии NSATU берет на себя ответственность за операцию в Ясенке.

Напомним, в середине марта в Польше сообщили о возобновлении транспортировки оружия от США в Украину через хаб в Ясенке. Это произошло после паузы в оказании помощи Киеву со стороны Вашингтона.