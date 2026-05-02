США выводят войска из Германии: Трамп приказал сократить контингент на 5 тысяч

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону начать вывод около 5 тысяч военнослужащих с территории Германии. Решение было принято после пересмотра американского военного присутствия в Европе и на фоне политических споров с Берлином.

Об этом пишет The Hill

По данным Пентагона, сокращение контингента будет продолжаться от шести до двенадцати месяцев и станет частью более широкой стратегии пересмотра размещения сил. В Германии дислоцировано около 35-36 тысяч американских военных.

Решения связывают с напряжением между Вашингтоном и немецким руководством из-за войны с Ираном. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подверг критике стратегию США, что вызвало резкую реакцию со стороны американской администрации.

В США отмечают, что сокращение военного присутствия призвано заставить европейских союзников активнее брать ответственность за собственную безопасность. В то же время, критики предупреждают, что такой шаг может ослабить НАТО и сыграть в пользу России.

Ожидается, что сокращение вернет численность американских войск в Германии приблизительно до уровня, находившегося до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

