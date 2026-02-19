Сирия / © Associated Press

Реклама

Администрация президента Дональда Трампа, ради укрепления дипломатических отношений с новым руководством Сирии, приняла решение вывести из этой страны все американские войска, около 1 все еще остававшихся в этой стране военнослужащих.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Соединенные Штаты выводят всех своих примерно 1 тысячу военнослужащих из Сирии, что положит конец десятилетнему американскому военному присутствию в этой стране, где США боролись с „Исламским государством“ (ИГИЛ — ред.)», — говорится в публикации.

Реклама

Собеседник издания в американском правительстве заверил, что военные США остаются готовыми реагировать на любые угрозы ИГИЛ, возникающие в регионе, в рамках своих обязательств перед партнерами по предотвращению возрождения террористической сети.

«Однако масштабное присутствие США в Сирии больше не нужно, учитывая готовность сирийского правительства взять на себя основную ответственность за борьбу с террористической угрозой в пределах своих границ», — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что это решение не связано с ростом напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

«Процесс выхода из Сирии может занять около двух месяцев и включает уже завершенный вывод войск из стратегических форпостов США на северо-востоке Сирии и территорий на границе этой страны с Иорданией и Ираком. Это знаменует собой новую главу в войне против ИГИЛ, которая продолжается и сегодня», — сказал представитель администрации.

Реклама

Напомним, в конце января 2026 стало известно, что Россия выводит войска из Сирии.