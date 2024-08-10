США выясняют стратегию Украины в Курской области: что известно

В Белом доме ответили, разрешают ли Киеву контрогневые удары через границу.

Соединенные штаты продолжают общение с украинскими властями, чтобы понять, какие цели имеет операция Вооруженных сил Украины в Курской области России.

Об этом 9 августа сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, передает Голос Америки.

“Я думаю, что оставлю здесь место, чтобы позволить Украине так или иначе говорить о своих военных операциях. Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия", — ответил Кирби на вопрос, разрешают ли США контрогневые удары через границу.

По словам Кирби, в США поддерживают связь с украинскими коллегами, впрочем, он воздержался от описания того, что происходит на поле боя.

"Пока эти разговоры не завершатся, и пока мы не почувствуем, что имеем лучшее представление о том, что именно они делают", — отметил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что ВСУ пока не нарушают ограничений, ранее объявлявших США об атаках вглубь РФ.

“Они используют его (американское оружие) в зоне, где мы раньше говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь – помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина”, – сказал Кирби.

Напомним, CNN проанализировали рейд на Курщину и его возможные последствия.

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