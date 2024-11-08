США выйдут из войны в Украине после того, как Трамп официально станет президентом — Орбан

Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины от российского вторжения, если США прекратят поддержку при президентстве Дональда Трампа.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Bloomberg.

"Американцы выйдут из этой войны… Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", — сказал он.

Напомним, что сразу после своего переизбрания президентом Дональд Трамп заявил, что прекратит войны в мире. Во время избирательной кампании он не раз обещал, что остановит войну в Украине за 24 часа.

Многие в Украине беспокоятся именно потому, что США будут заставлять Киев подписать соглашение на невыгодных условиях. Военная помощь может стать инструментом давления не только на Украину, но и на Россию, чтобы убедить обе стороны начать переговоры, считают аналитики.

Между тем, ситуация на фронте становится для ВСУ все сложнее. Российские войска продолжают продвигаться на Донбассе. По оценкам аналитиков проекта DeepState, только за прошлый месяц они захватили около 500 км² — это самый крупный прорыв с 2023 года.

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