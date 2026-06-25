США взялись за украинские Magura: дроны опробовали для сдерживания Китая

Magura / © скриншот с видео

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США впервые опробовали украинские беспилотные надводные аппараты класса Magura в Индо-Тихоокеанском регионе. Речь идет о дронах, которые Украина применяла против российского Черноморского флота.

Об этом сообщает Bloomberg.

Испытание прошло во время недавних учений на Филиппинах. Морской дрон атаковал исписанный корабль-мишень. Официально об этой атаке не объявляли, однако ее показали на видео Bloomberg News.

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По данным агентства, это стало первым индо-тихоокеанским испытанием украинских морских дронов Magura.

Целевое судно до и в момент удара во время учений Maritime Strike-North, в ходе которых с помощью морских беспилотников Magura был утоплен списанный корабль.

Bloomberg отмечает, что войны в Украине и Ближнем Востоке показали ценность дешевых беспилотных систем. Теперь подобную роль в море могут сыграть надводные и подводные дроны, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где огромные водные просторы имеют ключевое военное значение.

Вооруженные силы разных стран – от США до Китая – уже соревнуются в разработке и развертывании таких систем.

Бывший капитан американской подлодки и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Томас Шугарт заявил, что союзникам США нужно больше подобных систем.

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По его словам, речь идет о распределенных, живущих и относительно недорогих средствах, которые могут помочь ограничить возможности Китая использовать моря вокруг Тайваня и Первой островной дуги — архипелага, простирающегося от Японии через Тайвань до Юго-Восточной Азии.

Морские беспилотники могут работать в зонах высокого риска и выполнять широкий спектр задач: собирать разведданные, устанавливать мины или даже запускать ракеты. В то же время они позволяют беречь экипажи кораблей и подлодок в случае длительного конфликта.

Эксперт Токийского института геоэкономики Ринтаро Иноуэ отметил, что такие системы позволяют флотам держать самые ценные экипажи и платформы вне зоны поражения противника.

Bloomberg отмечает, что преимущество подобных дронов в относительно низкой стоимости. Они могут стоить несколько сотен тысяч долларов за единицу, что значительно дешевле современных американских торпед.

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Именно поэтому такие системы позволяют армиям с меньшими бюджетами и ограниченными человеческими ресурсами добиваться результатов, превышающих их традиционные возможности.

Ранее сообщалось, что армия США намерена в ближайшее время создать по меньшей мере два полигона, имитирующих реальные боевые условия на украинском фронте.

Также напомним, что украинская компания Global Mark представила тяжелый подводный беспилотник SEA TRIDENТ. Он предназначен для поражения стратегических объектов. Разработку представили на международной выставке оборонной промышленности Eurosatory в Париже.

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