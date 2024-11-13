США, Южная Корея и Япония начали масштабные военные учения на фоне сотрудничества РФ и КНДР

В среду, 13 ноября, Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония начали трехсторонние учения Freedom Edge, демонстрируя совместное сдерживание угрозы, создаваемой Северной Кореей на фоне ее углубления отношений с Россией.

Об этом сообщает южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS), пишет Yonhap.

Трехдневные учения пройдут в международных водах к югу от острова Чеджу. Во втором раунде учений Freedom Edge будут задействованы разные военные корабли и самолеты, в том числе авианосец ВМС США George Washington, а также истребители F-35, южный эсминец ROKS Seoae Ryu Seong-ryong и японский эсминец JS Haguro.

"Эта итерация демонстрирует самые современные возможности противовоздушной обороны с интеграцией истребителей 5-го поколения в сложную многодоменную оборонную инфраструктуру. Их интеграция... гарантирует, что объединенные военные силы и силы самообороны могут действовать вместе на самом высоком уровне против любой угрозы", – говорится в сообщении Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

Отмечается, что учения будут охватывать ряд направлений, в том числе противовоздушную оборону, противоракетную оборону, противолодочную борьбу, перекрытие на море и оборонную киберподготовку.

Обучение состоялось на фоне растущего беспокойства, что размещение войск Северной Кореи в России может привести к эскалации длительной войны Москвы с Украиной, говорят военные.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и новоизбранный лидер США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы военной помощи КНДР России. По словам представителя лидера Южной Кореи, среди тем была ситуация в Северной Корее, включая ядерные разработки, ракетные запуски и развертывание войск в РФ.

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