США за две недели войны против Ирана исчерпали запасы боеприпасов, рассчитанные на годы - FT

Иран терпит удары / © Associated Press

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа за две недели войны с Ираном в значительной степени исчерпала запасы критически важного вооружения, в том числе дальнобойных ракет. Это вызывает беспокойство по поводу стоимости конфликта и способности страны быстро пополнять собственные арсеналы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три информированных источника.

По словам собеседников, быстрое истощение запасов касается современных крылатых ракет большой дальности «Томагавк». По подсчетам Центра международных и стратегических исследований США использовали 168 таких ракет в первые 100 часов войны против Ирана, которая началась 28 февраля.

Реклама

Ожидается, что в ближайшие дни Пентагон подаст официальный запрос в Белый дом и Конгресс США относительно дополнительного финансирования военных нужд на сумму до 50 миллиардов долларов. В то же время, новый законопроект о выделении средств на войну с Ираном может вызвать политические споры в Палате представителей и Сенате.

Вероятно, часть законодателей от Демократической партии выступит против увеличения расходов Пентагона. Демократы неоднократно критиковали Трампа за то, что он не обратился в Конгресс за одобрением начала военной операции.

Сенатор Лиза Мурковски напомнила, что американские власти годами объясняли Украине и европейским партнерам невозможность передавать большее вооружение из-за риска истощения собственных запасов.

«Учитывая уровень запасов, которые американские операции в Иране тратят ежедневно, у нас есть все основания ставить вопрос о том, как мы справляемся с боеприпасами», — заявила она.

Реклама

США истощаются от войны в Иране — последние новости

Операция США против Ирана может иметь совсем другие последствия, чем ожидалось в Вашингтоне. Уже сейчас все чаще звучат сомнения, была ли эта кампания продумана и чем она завершится. В частности, американские системы противовоздушной обороны на Ближнем Востоке могут быть не в состоянии перехватить все иранские дроны.

Американские чиновники признают, что беспилотники «Shahed» представляют большую угрозу, чем они думали.

Представители Минобороны США подсчитали, что первые шесть дней боевых действий против Ирана обошлись Штатам в 11,3 миллиарда долларов.

В то же время в эту сумму не включена значительная часть расходов, связанных с подготовкой операции, в частности, развертывание военной техники и личного состава перед началом первых ударов.

Реклама

По оценке Центра стратегических и международных исследований, первые 100 часов сделки стоили примерно 3,7 миллиарда долларов — около 891 миллиона в день.

В Пентагоне отметили, что точную стоимость сделки можно будет определить только после завершения миссии.