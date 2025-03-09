США заблокировали инициативу G7 по борьбе с российским "теневым флотом"

США настаивают на усилении формулировок в отношении Китая и смягчены в отношении РФ.

Соединенные Штаты пересматривают свои позиции в международных организациях, поэтому заблокировали предложение Канады о создании рабочей группы в рамках G7, занимавшейся российским "теневым флотом".

Об этом пишет издание Bloomberg.

Канада в этом году председательствует в G7 и на следующей неделе примет саммит министров иностранных дел в Шарлевуа, Квебек.

Источники издания сообщают, что США настаивают на усилении формулировок по Китаю в совместном заявлении по морским вопросам, хотя хотят смягчений для формулировок по РФ.

Кроме вето США требуют убрать из резолюции слова "санкции" со ссылкой на "способность России поддерживать войну" в Украине, заменив его на "получать доход".

Представители Вашингтона требуют в резолюции назвать опасным Китай, в частности, ссылаясь на риск для "жизни и средств к существованию", вызванный его действиями по обеспечению незаконных морских претензий, его воздушными маневрами, в частности, в Южно-Китайском море.

В настоящее время совместное заявление еще готовится и может быть изменено во время переговоров или во время саммита.

"Вашингтон также выступает против ссылок на морскую устойчивость, добавили люди, а также против усилий по созданию морской обсерватории для отслеживания изменений границ. Это ключевой вопрос в морских конфликтах по всему миру, в том числе в Южно-Китайском море", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что США рассматривают ослабление санкций против РФ.

Мы ранее информировали, что Индия заняла жесткую позицию по отношению к российской нефти.

Читайте также: