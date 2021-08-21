США зафиксировали случаи избиения "Талибаном" американцев в Кабуле — СМИ

Данные Минобороны противоречат заявлению Байдена об отсутствии у американцев проблем с пересечением КПП "Талибана".

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 20 августа, проинформировал законотворцев об избиении боевиками "Талибана" американцев, которые пытаются выехать из столицы Афганистана.

Об этом со ссылкой на чиновников, которые принимали участие в брифинге с Остином и другими высокопоставленными официальными лицами, сообщает Politico.

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Отмечается, что во время брифинга Остин назвал сообщение об избиении талибами "неприемлемыми", однако не стал подробно рассказывать об усилиях США по обеспечению безопасного прибытия американцев в международный аэропорт в Кабуле.

"Мы также знаем, что некоторые люди, в частности американцы, подвергались преследованиям и даже избиения со стороны талибов, — сказал Остин по информации нескольких источников издания. — Это неприемлемо, и (мы. — Ред.) ясно дали это понять назначенному лидеру "Талибана".

Представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя эту информацию, отметил, что США требуют от "Талибана" "свободного прохода через контрольно-пропускные пункты для зарегистрированных американцев". "В общем, это происходит", — сказал он.

В издании указывают на то, что замечания Остина противоречат утверждению президента США Джо Байдена о том, что у американцев нет проблем с пересечением контрольно-пропускных пунктов "Талибана".

Между тем по меньшей мере четыре комитета Конгресса, возглавляемые демократами, пообещали провести слушания и расследовать выполнения администрацией Байдена вывода войск из Афганистана, которое вызвало осуждение со стороны представителей обеих партий.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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