США зафиксировали случаи избиения "Талибаном" американцев в Кабуле — СМИ

Данные Минобороны противоречат заявлению Байдена об отсутствии у американцев проблем с пересечением КПП "Талибана".
Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 20 августа, проинформировал законотворцев об избиении боевиками "Талибана" американцев, которые пытаются выехать из столицы Афганистана.
Об этом со ссылкой на чиновников, которые принимали участие в брифинге с Остином и другими высокопоставленными официальными лицами, сообщает Politico.
Отмечается, что во время брифинга Остин назвал сообщение об избиении талибами "неприемлемыми", однако не стал подробно рассказывать об усилиях США по обеспечению безопасного прибытия американцев в международный аэропорт в Кабуле.
"Мы также знаем, что некоторые люди, в частности американцы, подвергались преследованиям и даже избиения со стороны талибов, — сказал Остин по информации нескольких источников издания. — Это неприемлемо, и (мы. — Ред.) ясно дали это понять назначенному лидеру "Талибана".
Представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя эту информацию, отметил, что США требуют от "Талибана" "свободного прохода через контрольно-пропускные пункты для зарегистрированных американцев". "В общем, это происходит", — сказал он.
В издании указывают на то, что замечания Остина противоречат утверждению президента США Джо Байдена о том, что у американцев нет проблем с пересечением контрольно-пропускных пунктов "Талибана".
Между тем по меньшей мере четыре комитета Конгресса, возглавляемые демократами, пообещали провести слушания и расследовать выполнения администрацией Байдена вывода войск из Афганистана, которое вызвало осуждение со стороны представителей обеих партий.
Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.
Напомним:
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов.
- "Хотим сформировать хорошие отношения со всеми странами": талибы объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
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Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.