США захватили еще один танкер теневого флота РФ: подробности

США задержали танкер в Карибском бассейне Пентагон заявил, что ужесточает контроль над венесуэльской нефтью.

Об этом сообщает Южное командование США.

Что известно о захвате танкера

Как сообщили в Пентагоне, вооруженные силы США при поддержке министерства внутренней безопасности без инцидентов задержали моторное судно Sagitta. Операция прошла в рамках инициативы «Южное копье», которую Вашингтон реализует совместно с Береговой охраной США и Министерством юстиции.

В Минобороны подчеркнули, что судно действовало вопреки карантинным ограничениям, введенным президентом Дональдом Трампом в отношении танкеров, на которые распространяются санкции. Речь идет об ограничениях, связанных с транспортировкой венесуэльской нефти.

Американская сторона заявляет, что задержание еще одного танкера демонстрирует решимость США обеспечить соблюдение санкционного режима. По словам представителей Пентагона, единственной нефтью, которая может покидать Венесуэлу, должна быть экспортируемая законно и в соответствии с международными нормами.

«Поскольку объединенные силы действуют в Западном полушарии, мы подтверждаем, что безопасность американского народа является первоочередной, демонстрируя нашу преданность безопасности и стабильности», — подчеркнули в командовании.

Операции в Карибском бассейне осуществляются при участии специально развернутой элитной группы объединенных сил, обеспечивающей выполнение поставленных задач в рамках санкционной политики США.

Ранее появилась информация о захвате США шестого танкера, связанного с Венесуэлой.

Так, согласно данным, Veronica — последний танкер, действующий вопреки установленной президентом Трампом блокаде санкционных судов в Карибском бассейне.

«Единственная нефть, которая будет покидать Венесуэлу, будет нефтью, которая должным образом и законно будет скоординирована», — говорилось в сообщении военных.