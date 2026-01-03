Мадуро / © Associated Press

Инсайдеры в венесуэльской оппозиции сообщили, что захват президента Николаса Мадуро был «договоренным выходом».

Об этом пишет со ссылкой на неназванные источники Sky News.

Неназванный американский чиновник заявил, что среди военных США не было потерь.

Напомним, президент США Дональд Трамп отметил успех операции США по захвату Мадуро.

«Много хорошей планировки, много замечательных войск и замечательных людей. Это была блестящая операция, действительно», — сказал американский лидер.

Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты провели масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой Мадуро и его жену схватили и вывезли из страны.

Сегодня утром очевидцы сообщили о взрывах в столице Венесуэле и об американских военных вертолетах в небе над городом. По данным СМИ, Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, в том числе военных.