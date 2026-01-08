США захватили российский танкер: почему Путин молчит и сделает ли Европа то же в Балтийском море

Реклама

После недели преследований в Атлантическом океане в среду, 7 января, американские войска при поддержке самолетов Королевских ВВС Британии высадились на борт и захватили российский танкер Marinera. В декабре 2025 года американская береговая охрана уже пыталась задержать судно, следовавшее из Ирана в Венесуэлу. Тогда оно называлось Bella1 и шло под флагом Панамы. Но экипаж отказался выполнить приказы и развернулся в сторону Атлантики, впоследствии сменив флаг на российский и название на Marinera.

Танкер Bella1/Marinera находится под санкциями США за незаконную перевозку иранской нефти еще с 2024 года. Накануне его задержания Россия даже отправила для его конвоирования свою подлодку и другие ВМС. Но и это не помогло. После задержания российское Минтранспорта заявило, что американские военные, у которых был ордер на арест судна, не имели на это права. Позже в МИД РФ добавили, что требуют гуманного отношения к находящимся на борту россиянам.

Но Кремль на уровне Путина и других российских чиновников до сих пор молчит. Станет ли задержание США российского танкера толчком и для европейских стран поступать так же в Балтийском море? Читайте в материале ТСН.ua.

Венесуэльская нефть: США вытесняют Китай и Россию из региона

Задержание Соединенными Штатами российского подсанкционного танкера произошло через несколько дней после американской военной операции в Венесуэле по захвату нелегитимного президента Николаса Мадуро и его супруги. Затем Белый дом и Госдеп распространили в соцсетях фото Трампа с подписью: «Это наше полушарие, и президент США не позволит угрожать нашей безопасности». Позже заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер назвал это частью «доктрины Трампа», и США как сверхдержава будут использовать свои ВС для защиты американских интересов.

Еще с сентября 2025 года американские военные начали совершать удары по судам, перевозящим наркотики. США подтвердили 35 таких ударов в Карибском море и восточной части Тихого океана. В середине декабря Трамп приказал ввести «полную и окончательную» блокаду всех санкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из Венесуэлы. И не смотря на заявление госсекретаря Марко Рубио уже после американской военной операции в Венесуэле о том, что целью действий США не является установление контроля над нефтедобычей Венесуэлы, в среду, 7 января, Трамп сказал, что переходные власти в Каракасе поставит США от 30 до 50 млн баррелей под санк.

«Эта нефть будет продана по рыночным ценам. Деньги я буду контролировать как президент США, чтобы гарантировать, что они пойдут в пользу народа Венесуэлы и США», — добавил Трамп.

Речь идет как о нефти из захваченных США подсанкционных танкеров, так и о хранящейся в хранилищах. По словам главы комитета Сената по вооруженным силам Роджера Викера, у Венесуэлы больше нет свободных танкеров для перевозки нефти.

«Информация, которую у меня есть, заключается в том, что Венесуэла больше не может качать сырую нефть, потому что не имеет места где ее хранить, и ее некуда отправлять. Танкеры заполнены и ждут, чтобы отправиться в соответствующее место в надежде, что нефть будет продана на открытом рынке, а не передана бесплатно Китаю», — сказал сенатор Роджер Викер.

К тому же, как сообщает ABC News, администрация Трампа сообщила исполняющему обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, что страна должна разорвать связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, выслать их официальных советников и согласиться на исключительное партнерство с США по добыче и продаже.

ТСН.ua уже писал, что Венесуэла владеет крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти. Спецоперация США в Венесуэле — это огромный удар по России и Китаю. За последние десятилетия Пекин предоставил Каракасу миллиарды ссуд, а основная часть экспорта венесуэльской нефти шла именно в КНР. К тому же, не сложно представить, что будет с мировыми ценами после возвращения венесуэльской нефти на рынок и как это отразится на доходах России.

Почему молчит Путин: действия Европы в Балтийском море

После захвата российского танкера Marinera, министр обороны Британии Джон Гили заявил, что это судно имеет позорную историю и является частью российско-иранской оси уклонения от санкций, подпитывающей терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока к Украине. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что экипаж задержанного судна может предстать перед американским судом за нарушение санкционной политики. При этом, по ее словам, Трамп не боится продолжать задерживать танкеры «теневого флота» из-за возможного ухудшения отношений с Россией и Китаем.

В МИД КНР назвали задержание российского танкера «серьезным нарушением международного права». В Госдуме РФ обвинили США в пиратстве и даже призвали атаковать торпедами и потопить несколько американских катеров, а также ударить «Орешником» по Европе и топить корабли в Черном море. Однако ни реакции Путина, ни возглавляющего Морскую коллегию при президенте РФ Патрушева до сих пор нет. Очевидно, в Кремле понимают, что дело может не ограничиться исключительно танкером Marinera. NBC News сообщает о еще не менее трех других подсанкционных танкерах, курсировавших вблизи Венесуэлы в последние недели, и сменили свои флаги на российские.

В редакционной статье The Washington Post предполагает, что в этой истории вырисовывается другой подтекст — Трамп заметно остыл к Путину после лжи о фейковой атаке украинских беспилотников по его резиденции на Валдае. Вместе с этим вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя захват танкера Marinera, пытался заметно отбелить Кремль, говоря, что «это был фейковый российский танкер». Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул решительное лидерство США.

«Мы приветствуем такой подход к отношениям с Россией: действовать, а не бояться», — подчеркнул Сибига.

Поэтому сейчас европейские страны-члены НАТО, имеющие выход к Балтийскому морю, должны последовать примеру США и перестать бояться задерживать российские танкеры «теневого флота». ТСН.ua неоднократно писал, как с начала 2025 года Россия применяет конвоирование к своим подсанкционным судам, чтобы пугать Европу возможным прямым военным столкновением. Напомним, как в мае прошлого года Москва отправила в свой танкер Jaguar Су-35, который нарушил воздушное пространство НАТО примерно на одну минуту, а в июне впервые задействовала ракетный корвет «Бойкий» с ракетами «Уран».

К тому же танкеры «теневого флота» не только участвуют в доставлении «неизвестных» дронов в европейские порты, вылетая затем с бортов этих судов, чтобы шпионить за критически важными объектами. Такие танкеры неоднократно были замечены в местах повреждения критически важных кабелей в Балтийском море. Последний подобный инцидент с повреждением телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией произошел 31 декабря 2025 года. Национальное бюро расследований Финляндии арестовало уходящий из порта в РФ сухогруз Fitburg. СМИ сообщали, что судно принадлежит к российскому «теневому флоту».