- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 676
- Время на прочтение
- 1 мин
США захватили шестой танкер, связанный с Венесуэлой — эффектные кадры
По данным Reuters, США захватили шестой танкер так называемого "теневого флота" РФ.
ВМС США захватили моторный танкер Veronica, связанный с Венесуэлой. Опубликованы эффектные кадры.
Об этом сообщает Южное Командование Вооруженных сил США.
По информации, Veronica — последний танкер, который действует вопреки установленной президентом Трампом блокаде санкционных судов в Карибском бассейне.
Эти операции поддерживаются полной мощностью Десантной группы готовности ВМС США.
«Единственная нефть, что будет покидать Венесуэлу, будет нефтью, которая должным образом и законно будет скоординирована», — говорится в сообщении.
В Штатах отмечают, что будут продолжать противодействовать незаконной деятельности и устанавливать безопасность в Западном полушарии.
Ранее мы писали, что в конце декабря США приступили к блокаде подсанкционных танкеров на фоне событий в Венесуэле.
«Я приказываю осуществить полную и комплексную блокаду всех подсанкционных танкеров, которые входят в Венесуэлу и выходят из нее», — заявил Трамп.
Позже, в начале января, по меньшей мере четыре танкера, большинство из которых были загружены нефтью, вышли из страны в «темном режиме» (с выключенными транспондерами) из-за блокады со стороны США. Они вернулись в воды Венесуэлы.