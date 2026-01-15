США захватили шестой танкер, связанный с Венесуэлой — эффектные кадры

Танкер / Иллюстративный фото / © Associated Press

ВМС США захватили моторный танкер Veronica, связанный с Венесуэлой. Опубликованы эффектные кадры.

Об этом сообщает Южное Командование Вооруженных сил США.

По информации, Veronica — последний танкер, который действует вопреки установленной президентом Трампом блокаде санкционных судов в Карибском бассейне.

Эти операции поддерживаются полной мощностью Десантной группы готовности ВМС США.

«Единственная нефть, что будет покидать Венесуэлу, будет нефтью, которая должным образом и законно будет скоординирована», — говорится в сообщении.

В Штатах отмечают, что будут продолжать противодействовать незаконной деятельности и устанавливать безопасность в Западном полушарии.

Ранее мы писали, что в конце декабря США приступили к блокаде подсанкционных танкеров на фоне событий в Венесуэле.

«Я приказываю осуществить полную и комплексную блокаду всех подсанкционных танкеров, которые входят в Венесуэлу и выходят из нее», — заявил Трамп.

Позже, в начале января, по меньшей мере четыре танкера, большинство из которых были загружены нефтью, вышли из страны в «темном режиме» (с выключенными транспондерами) из-за блокады со стороны США. Они вернулись в воды Венесуэлы.