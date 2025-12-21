США захватили танкер у берегов Венесуэлы

Танкер / © Associated Press

Береговая охрана США перехватила и взяла под контроль танкер, находившийся в международных водах недалеко от венесуэльского побережья.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе операции.

По данным агентства, это уже второй случай захвата танкера американскими силами за последние несколько недель. Подобные действия происходят на фоне резкого усиления военного присутствия США в Карибском регионе.

Собеседники Reuters, предоставившие информацию на условиях анонимности, не раскрыли точного района проведения операции. В то же время, они подтвердили, что координацию действий осуществляла именно береговая охрана США.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что в перспективе не исключает возможности военного противостояния с Венесуэлой.

Кроме того, глава Белого дома сообщил о намерении и дальше перехватывать нефтяные танкеры в этом регионе.

Ранее сообщалось, что скандальный пропагандист Такер Карлсон заявил о планах президента США Дональда Трампа объявить войну против Венесуэлы.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил о введении полной и тотальной блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу или выходящих из ее портов.