США закрывают двери для беженцев: какое решение готовят у Трампа

Трамп хочет снизить лимит на прием беженцев / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к радикальному шагу — беспрецедентному сокращению программы приема беженцев, планируя установить лимит в 7 500 человек в следующем году.

Об этом пишет издание The New York Times.

Лимит, установленный администрацией Джо Байдена, составлял около 125 тысяч человек в год. Большинство этих мест будет зарезервировано для белых южноафриканцев и других лиц, по мнению администрации, сталкивающихся с несправедливой дискриминацией.

Окончательное решение по лимиту было отложено из-за шатдауна. Официальный источник подчеркнул, что до тех пор, пока Конгресс не примет дальнейшее финансирование, США не будут принимать новых беженцев.

Объяснения также содержатся в том, что внедрение новых правил будет зависеть от финансирования и политической ситуации в Конгрессе.

Эксперты предостерегают, что ограничение лимита может снизить глобальный гуманитарный ответ на кризисы и усложнить помощь людям, которые убегают от конфликтов и преследования.

