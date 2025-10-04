- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 841
- Время на прочтение
- 1 мин
США закрывают двери для беженцев: какое решение готовят у Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность установить рекордно низкий лимит на прием беженцев 2026 года — 7,5 тысяч человек.
Администрация президента США Дональда Трампа готовится к радикальному шагу — беспрецедентному сокращению программы приема беженцев, планируя установить лимит в 7 500 человек в следующем году.
Об этом пишет издание The New York Times.
Лимит, установленный администрацией Джо Байдена, составлял около 125 тысяч человек в год. Большинство этих мест будет зарезервировано для белых южноафриканцев и других лиц, по мнению администрации, сталкивающихся с несправедливой дискриминацией.
Окончательное решение по лимиту было отложено из-за шатдауна. Официальный источник подчеркнул, что до тех пор, пока Конгресс не примет дальнейшее финансирование, США не будут принимать новых беженцев.
Объяснения также содержатся в том, что внедрение новых правил будет зависеть от финансирования и политической ситуации в Конгрессе.
Эксперты предостерегают, что ограничение лимита может снизить глобальный гуманитарный ответ на кризисы и усложнить помощь людям, которые убегают от конфликтов и преследования.
Напомним, осенью 2025 года украинцам за границей следует ожидать ряд важных изменений. Эти нововведения будут касаться правил въезда в страны ЕС, предоставления социальной помощи и изменения статуса беженцев.