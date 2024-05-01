США заменят переданные Украине Bradley новой версией БМП: что в них особенного

В Соединенных Штатах Америки хотят заменить каждую боевую машину пехоты Bradley, переданную Украине, новой версией такой техники. Она будет оснащена активной защитой.

Об этом сообщает исполнительное управление программы наземных боевых систем (Program Executive Office Ground Combat Systems).

Отмечается, что американская армия получила финансирование для закупки новой версии Bradley – M2A4E1 – за каждый такой БМП, который подарили Украине.

Версию M2A4E1 Bradley представили еще на прошлой неделе в штате Мэн.

"M2A4E1 является наиболее современной и живучей версией Bradley благодаря интеграции системы активной защиты Iron Fist", — говорится в сообщении.

Также в этой версии БМП есть усовершенствованный прицел наводчика и климатический контроль для десанта.

M2A4E1 Bradley/Фото: PEO Ground Combat Systems

Что известно о системе защиты Iron Fist

Активную систему защиты Iron Fist разработали в Израиле. Она предназначена для того, чтобы защищать технику от противотанковых ракет и реактивных гранат.

Система отслеживает потенциальную угрозу с помощью радаров, а затем уничтожает выпущенные по технике ракеты.

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