Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США запланировали на две недели вперед выделение пакетов военной помощи Украине

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
73
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США запланировали на две недели вперед выделение пакетов военной помощи Украине

Пентагон располагает еще «несколькими миллиардами долларов / Фото: Associated Press

Соединенные Штаты Америки спланировали выделение пакетов военной помощи Украине.

Речь идет о транше вооружения, боеприпасов и техники из составов Пентагона на две недели вперед для Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Я думаю, в ближайшие недели вы будете наблюдать относительно последовательную поддержку Украины в виде выделений по президентским полномочиям (presidential drawdowns – ред.)», — добавил представитель Белого дома.

Он отметил, что Пентагон располагает еще «несколькими миллиардами долларов». По его словам, США обеспечивали Украину оборонной помощью с периодичностью примерно каждые две недели.

«Я думаю, что так будет и дальше в течение следующих недель», — сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что погода в Украине позволит вести боевые действия еще полтора-два месяца.

«Итак, мы хотим быть уверенными, что украинцы смогут добиться успеха»,- резюмировал представитель администрации США.

Бюджет США и средства для Украины

Напомним, Палата представителей США утвердила временный бюджет во избежание "шатдауна" (остановки работы правительства), однако законопроект не предусматривает средств на поддержку Украины.

Как пояснила посол Украины в США Оксана Маркарова, временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. А такое решение для Украины означает продолжение работы с партнерами. Пока ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятых ранее.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса поддерживает продолжение помощи Украине.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
73
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация