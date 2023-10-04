США запланировали на две недели вперед выделение пакетов военной помощи Украине

Речь идет о транше вооружения, боеприпасов и техники из составов Пентагона на две недели вперед для Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Я думаю, в ближайшие недели вы будете наблюдать относительно последовательную поддержку Украины в виде выделений по президентским полномочиям (presidential drawdowns – ред.)», — добавил представитель Белого дома.

Он отметил, что Пентагон располагает еще «несколькими миллиардами долларов». По его словам, США обеспечивали Украину оборонной помощью с периодичностью примерно каждые две недели.

«Я думаю, что так будет и дальше в течение следующих недель», — сказал он.

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Представитель Белого дома добавил, что погода в Украине позволит вести боевые действия еще полтора-два месяца.

«Итак, мы хотим быть уверенными, что украинцы смогут добиться успеха»,- резюмировал представитель администрации США.

Бюджет США и средства для Украины

Напомним, Палата представителей США утвердила временный бюджет во избежание "шатдауна" (остановки работы правительства), однако законопроект не предусматривает средств на поддержку Украины.

Как пояснила посол Украины в США Оксана Маркарова, временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. А такое решение для Украины означает продолжение работы с партнерами. Пока ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятых ранее.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса поддерживает продолжение помощи Украине.